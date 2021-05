O Southampton venceu com reviravolta o Crystal Palace por 3-1, em jogo da 32.ª jornada da Liga inglesa.



Os «Eagles» marcaram logo aos dois minutos por Benteke. No entanto, os «saints» reagiram e igualaram a contenda por Ings a passe de Redmond. Em cima do intervalo, os londrinos desperdiçaram uma ocasião flagrante para voltar à liderança no marcador, mas Milojevic permitiu que Foster defendesse o penálit.



Não marcou o Crystal Palace, marcou o Southampton e a dobrar na segunda parte. Che Adams consumou a reviravolta da equipa da casa aos 48 minutos e Ings bisou e fixou o resultado final.



Esta vitória deixa o Southampton no 14.º lugar com 40 pontos com menos um ponto que o Crystal Palace, 13.º colocado.