O Manchester City falhou a festa do título na Premier League este sábado, ao perder na receção ao Chelsea, no Etihad (1-2), na 35.ª jornada da prova, que pôs em confronto os finalistas da Liga dos Campeões da UEFA.

Os londrinos saíram de saco cheio de Manchester, com uma vitória com reviravolta, que permitiu à equipa de Thomas Tuchel subir ao terceiro lugar, com 65 pontos, mais um que o Leicester, que perdeu na véspera na receção ao Newcastle e caiu para quarto.

Os visitantes tiveram três (!) golos anulados por fora-de-jogo, num duelo em que foram globalmente mais equipa do que o City, que não fez um mau jogo, mas não fez porventura o suficiente para um triunfo sólido rumo ao título. O penálti desperdiçado por Aguero, à Panenka, em cima do intervalo, é disso exemplo.

Werner já tinha visto um golo ser anulado aos 31 minutos quando Raheem Sterling lá inaugurou o marcador em cima do intervalo, aos 44 minutos, num lance que resultou na saída de Christensen por lesão na equipa do Chelsea. E o final de primeira parte só não foi mais penoso para os blues porque Aguero foi de modas e tentou bater Mendy à «Panenka» da marca dos onze metros, mas o guardião não saiu do meio da baliza e evitou o 2-0.

O «Panenka» de Aguero defendido por Mendy:

Na segunda parte, Ziyech, após uma boa jogada coletiva, empatou a partida aos 64 minutos, num remate frontal de pé esquerdo, colocado.

Já na reta final do encontro, o Chelsea teve dois golos de rajada anulados, aos 79 e aos 81 minutos, respetivamente a Werner e a Hudson-Odoi: se o primeiro foi mais claro, o segundo obrigou a recorrer às linhas do vídeo-árbitro.

Só que o Chelsea chegaria mesmo ao golo da vitória já no segundo de três minutos de compensação, num lance na área em que Werner assistiu Marcos Alonso para um remate enrolado que acabou no fundo da baliza.

O City mantém os 80 pontos, mas até pode ser campeão este domingo, caso o Manchester United perca na deslocação ao Aston Villa (14h05). Os red devils têm 67 pontos.

Este sábado, o Leeds venceu ao início da tarde o Tottenham (3-1) e o Crystal Palace triunfou na deslocação ao despromovido Sheffield United (0-2).