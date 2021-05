Wes Morgan vai retirar-se após nove temporadas no Leicester, informou o clube.



O internacional jamaicano e capitão fez parte da histórica equipa dos «foxes» que conquistou a Premier League em 2016 sob o comando de Ranieri. O defesa de 37 anos chegou ao King Power proveniente do Notthingham Forest e disputou 324 encontros.



Morgan vai agora representar o Leicester na Associação de Jogadores Profissionais.



Por sua vez, Fuchs está de saída após seis anos ao serviço do emblema inglês. O internacional austríaco, de 35 anos, foi perdendo espaço nas opções de Rodgers e decidiu não renovar o vínculo.



Contratado a «custo zero» ao Schalke 04 em 2015, o lateral-esquerdo disputou 152 encontros pelo Leicester e tal como Morgan, fez parte da equipa que venceu o campeonato inglês.