Quase a terminar o vínculo com o Benfica, Ángel Di María ainda não definiu o futuro e as autoridades argentinas não dão garantias ao avançado de 36 anos quanto a um possível reforço da segurança em Rosario.

O jogador tinha a intenção de voltar ao clube onde foi formado, mas tem recebido várias ameaças nos últimos meses.

«Cada um dos que ameaçaram Di María foram imediatamente detidos. As condições de proteção são totalmente diferentes. Se ele estiver disposto a aceitar as formas que o Estado tem para garantir a segurança, ou seja, com a perda de algumas liberdades, claro que o vamos fazer», disse o Governador da Província de Santa Fé, Maximiliano Pullaro.

Di María, recorde-se, encontra-se com a seleção argentina nos Estados Unidos a disputar a Copa América.