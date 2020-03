O Boca Juniors sagrou-se este sábado campeão argentino.

Com o ex-benfiquista Salvio no onze titular, e sem o lesionado Lisandro López, também ex-Benfica, os xeneizes venceram o Gimnasia La Plata, de Diego Maradona, por 1-0, e aproveitaram novo deslize do River Plate, que empatou 1-1 com o Atlético Tucumán.

Líder em quase todo o campeonato, o River Plate viu assim os dois empates nos últimos dois encontros do campeonato, roubarem-lhe o título, que foi para o rival Boca Juniors, por apenas um ponto.

Carlos Tévez marcou, aos 72 minutos, o golo que deu o 69.º título argentino aos xeneizes. O avançado recebeu na entrada da área e rematou forte. Broun, guarda-redes do Gimnasia, ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o golo.

Veja o golo que deu o título e as imagens da festa: