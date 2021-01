Ramon «Wanchope» Ábila explicou na Argentina que tinha trocado de camisola com Marinho, jogador do Santos, no fim da primeira mão da meia-final da Libertadores com o Santos. Os casos de covid no clube paulista, que ficou com atletas retidos em Buenos Aires, levaram à curiosidade para saber com quem o argentino trocou camisola.

A resposta fez Ábila levantar outro tema.

«Troquei a camisola com Marinho. Ele pediu e troquei com Marinho, 'el negro'. Bom, com o moreno porque agora, se chamamos uma pessoa assim, começam a reclamar e essas coisas todas. Viram como é. Digo-o carinhosamente, mas se eu o chamar negro, o que sobra para os outros?»

As declarações de Ábila vêm no seguimento de todo um processo que culminou com o castigo da federação inglesa a Edinson Cavani, uruguaio do Manchester United, que usou o mesmo termo para se referir a uma pessoa conhecida.

O caso teve repercussão na América do Sul, com os internacionais uruguaios, inclusive, a saírem em defesa do colega de equipa, assim como a própria CONMBEOL, o equivalente sul-americano da UEFA, e a Academia de Letras uruguaia.