A seleção olímpica de futebol do Brasil garantiu, esta madrugada, uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ao vencer a Argentina, por 3-0, na terceira e última jornada do torneio pré-olímpico sul-americano.

Em Bucaramanga, na Colômbia, um golo de Paulinho, aos 13 minutos, deu vantagem ao Brasil, que chegou ao 2-0 por Matheus Cunha. O jogador do Hertha Berlim, na recarga a um corte do defesa do Famalicão, Nehuén Pérez, colocou mesmo a bola no fundo da baliza.

Na segunda parte, o mesmo Matheus Cunha fixou o triunfo brasileiro, com o bis na conta pessoal para o 3-0 final, ao minuto 55.

Nehuén Pérez alinhou em todo o jogo pela Argentina, que já estava qualificada à partida para a última jornada, no primeiro lugar, no qual termina com seis pontos. O Brasil, que teve o extremo do Portimonense Bruno Tabata em campo a partir do minuto 78, apura-se em segundo lugar, com cinco pontos.

No outro jogo, poucas horas antes, o Uruguai venceu a Colômbia por 3-1, mas precisava de um deslize do Brasil, que não aconteceu. Os uruguaios ficaram no terceiro lugar com quatro pontos e os colombianos em quarto e último, com um ponto: ambas as seleções ficam pelo caminho.