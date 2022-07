O River Plate perdeu por 3-2 no estádio Tomás Adolfo Duco, diante do Huracán, numa partida da sexta jornada da Liga argentina.



Enzo Fernández, reforço do Benfica para a época 2022/23, não foi utilizado por Gallardo (quiçá a pensar no jogo da Libertadores da próxima quinta-feira) e assistiu a todo o encontro do banco de suplentes. Os «millonarios» ficaram reduzidos a dez elementos aos 30 minutos por expulsão de Maidana por agressão a um adversário e concedeu o 1-0 volvidos sete minutos.



Na segunda parte o Huracán marcou mais duas vezes por Cristaldo. Pelo meio, o River Plate conseguiu reduzir por Leandro González e Alvárez, avançado que está de malas feitas para o Manchester City, assinou o 3-2 final.



Em seis jogos disputados na Liga argentina, o River Plate é 12.º classificado com oito pontos, menos três que o Huracán, terceiro classificado.



Os melhores momentos do jogo: