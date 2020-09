O futebolista holandês Arjen Robben estreou-se a marcar pelo Groningen, este domingo, após ter reativado a carreira de futebolista.

O jogador de 36 anos, que acedeu ao convite do clube da terra após ter findado a carreira no final de 2018/2019 no Bayern Munique, fez o 1-0 ante o Arminia Bielefeld, em jogo particular.

Aos 17 minutos, o internacional holandês aplicou um remate de pé esquerdo, colocado e rasteiro, de primeira, à entrada da área.

O jogo terminou com um empate a uma bola.