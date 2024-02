O Arsenal treinou esta manhã no Emirates e Mikel Arteta recebeu uma notícia há muito desejada: Jurrien Timber voltou a trabalhar com a equipa.

O internacional neerlandês, que custou mais de 44 milhões de euros no último verão, lesionou-se no joelho no passado mês de agosto, tendo realizado apenas dois jogos pelos «gunners».

Segundo a imprensa inglesa, Timber ainda treinou de forma condicionada, mas está perto da plena reintegração no plantel. O defesa de 22 anos deverá estar disponível para defrontar o FC Porto a 12 de março, na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.