Sergio Busquets, Andrés Iniesta e Xavi Hernández? Não. Para Arturo Vidal, o melhor meio-campo de sempre é bastante diferente. E, curiosamente, perdeu justamente com esse trio do Barcelona a final da Liga dos Campeões.

Vidal afirmou que o meio-campo da Juventus da época 2014-15 é o melhor de sempre. «O meio-campo formado por mim, Pirlo, Marchisio e Pogba é o melhor meio-campo de que fiz parte e, em geral, que alguma vez vi no mundo. Penso que nunca na história houve um meio-campo tão forte quanto este», disse o chileno, em entrevista ao canal de YouTube «Davoo Xeneize Plus».

O futebolista do Colo-Colo afirma que esse quarteto era melhor do que o trio do Barcelona, justificando também a derrota da Juventus de Massimiliano Allegri, há nove anos, na final da Liga dos Campeões, contra o Barcelona.

«Era diferente. Os três, tecnicamente, eram espetaculares, incríveis. Mas nem sequer remataram, sofreram contra nós. Se não fosse o Messi, teríamos ganho aquela final da Liga dos Campeões. Naquela Juve, fizemos o triplete. Foi o melhor ano da minha vida. Também ganhei a Copa América com o Chile», recordou.

Nessa temporada, a Juventus alinhava com figuras como Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Patrice Evra ou Carlos Tevez.