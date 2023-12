Depois do empate com o Sporting na última quinta-feira, a Atalanta regressou à ação no campeonato italiano e perdeu por 3-0, no reduto do Torino, na 14.ª jornada.

A equipa de Turim chegou ao golo aos 22 minutos, por Duván Zapata, avançado que nos últimos anos foi goleador no conjunto de Bérgamo e que está cedido ao Torino. Sanabria, de penálti (56m), elevou a vantagem e Zapata fez um bis ao cair do pano (90+5m).

Com este desaire, a Atalanta soma o quarto jogo consecutivo sem vencer no campeonato. O adversário do Sporting no Grupo D da Liga Europa é oitavo classificado na liga italiana, com 20 pontos, fora dos lugares europeus. Com menos um ponto, o Torino é 10.º.

Resultados e classificação da liga italiana