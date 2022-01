O Barcelona perdeu no País Basco, por 3-2, diante do Athletic Bilbao e está fora da Taça do Rei.

O jogo não podia ter começado de melhor forma para a turma da casa. Muniain, logo aos dois minutos, rematou em arco e não deu qualquer hipótese a ter Stegen.

Aos 20 minutos, Ferrán Torres decidiu pagar na mesma moeda. O reforço de inverno dos catalães apontou o primeiro golo ao serviço do novo clube com um remate de longa distância e restabeleceu a igualdade com a qual se chegou ao intervalo.

O fim da segunda parte foi frenético. Muniain cobrou uma falta e Inigo Martinez aproveitou a confusão na grande área blaugrana para voltar a colocar os bascos em vantagem, a quatro minutos dos 90. Quando a vitória do Athletic já parecia assegurada, surgiu Pedri a aproveitar um remate acrobático falhado de Dani Alves e disparar para o empate, já em tempo de compensação.

No prolongamento, a equipa da casa continuou melhor e chegou ao golo da vitória aos 106 minutos, após Muniain cobrar uma grande penalidade.

O Barcelona cai na prova, enquanto o Athletic Bilbao, dias depois de perder a Supertaça espanhola, garante a passagem aos «quartos» da Taça do Rei.