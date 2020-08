O Atlético de Madrid de Félix inicia a Liga espanhola 2020/21 no Wanda Metropolitano ante o Sevilha, dia 13 de setembro, ditou o sorteio que decorreu esta segunda-feira.



Por sua vez, o Real Madrid começa a defesa do título em casa contra o Getafe, igualmente no dia 13. O Barcelona de Nelson Semedo entra em campo no mesmo dia frente ao Elche, em Camp Nou.



O primeiro «El Clásico» do campeonato, a contar para a 7.ª ronda, está marcado para 24 ou 25 de outubro no anfiteatro blaugrana. O jogo da segunda volta está agendado para 11 de abril.



Por sua vez, o dérbi de Madrid entre Real e Atlético joga-se a 13 de dezembro, no Bernabéu. Os merengues visitam o terreno colchonero a 7 de abril.



A primeira jornada da Liga espanhola:



Alavés-Bétis

Atlético Madrid-Sevilla

Barcelona.- Elche

Eibar-Celta

Cádiz-Osasuna

Granada-Athletic Bilbao

Real Madrid-Getafe

Valência-Levante

Valladolid-Real Sociedad

Villarreal-Huesca