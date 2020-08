O Barcelona comunicou a contratação do senegalês Moussa Ndiaye, que jogava na fábrica de talentos da Aspire Academy Dreams do seu país. O jogador de 18 anos foi resgatado por uma verba a rondar os 500 mil euros e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.



Pode jogar a lateral esquerdo ou defesa central e chegou aos quartos de final do Campeonato do Mundo com a sua seleção. Na Taça das Nações Africanas foi considerado o melhor jogador.