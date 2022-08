O sempre carismático presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, garantiu que o clube italiano vai mudar a forma como atua nas janelas de transferências e «riscou» os jogadores africanos. A justificação, segundo o dirigente, é a ausência dos jogadores no início de cada ano civil, pois estão ao serviços das respetivas seleções, nos compromissos da Taça Africana das Nações (CAN).

«Chega de jogadores africanos, ou, então, desistem de jogar a CAN. Não contrato mais por isso. Pagamos os salários para mandá-los jogar pelo mundo fora a meio do campeonato», criticou De Laurentiis, numa extensa entrevista ao Smart Talk, da Wall Street Itália.

Nas suas fileiras, refira-se, o emblema napolitano conta com o nigeriano Victor Osimhen, o camaronês Zambo Anguissa e os argelinos Adam Ounas e Faouzi Ghoulam.

O presidente do Nápoles também visou os modelos competitivos da UEFA, pedindo uma competição para «os cinco países mais importantes», mas com moldes diferentes da Superliga. «Fui contra, porque era uma competição só para convidados. Havia pessoas privilegiadas que convidavam os outros.»

De Laurentiis também não poupou nas palavras para criticar a gestão dos clubes.

«O mundo do futebol é cego. Já ninguém se lembra do fair play financeiro. E o futebol não é apenas paixão, mas também uma indústria. O mundo do futebol não se sabe governar, é um teatro», realçou.