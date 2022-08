Tal como tinha prometido, Robert Lewandowski regressou nesta terça-feira a Munique para se despedir dos colegas do Bayern de forma mais tranquila, após a saída atribulada para o Barcelona.

Nesta visita às instalações do clube bávaro, o polaco falou com o CEO Oliver Kahn, o diretor-desportivo Hasan Salihamidžić, bem como com a equipa técnica liderada por Julian Nagelsmann.

« Foi bom que o Robert tenha vindo ao meu escritório novamente. Conversámos sobre tudo, foi uma separação em bons termos e vamos manter contacto no futuro. Robert e Bayern, essa foi e é uma história especial e de sucesso. Desejámos-lhe o melhor no Barcelona», disse Kahn aos órgãos do clube.

« Robert veio ao meu escritório para se despedir e conversámos novamente por 15 minutos. Eu abordei tudo, resolvemos tudo. Robert fez um grande trabalho no Bayern, deve ser lembrado. Ele também sabe o que deve ao Bayern», referiu, por sua, vez o diretor-desportivo.

Já o jogador, em declarações à Sky Sports, admitiu que «as últimas semanas foram difíceis». « Sempre serei grato pelo que ganhei e vivi aqui. Agradeci a todos pelo que fizeram por mim e dei-lhes presentes. Foi um momento emocionante.» À saída das instalações, ainda ouviu gritos provocatórios de «Hala Madrid».