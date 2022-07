Robert Lewandowski treinou pela última vez nas instalações do Bayern Munique, neste sábado. O avançado polaco aproveitou o momento para se despedir dos companheiros e equipa técnica e deverá ser anunciado como reforço do Barcelona ainda neste fim de semana.

«Estes oito anos foram especiais e isso não se esquece. Estive muito bem em Munique», afirmou, em declarações à Sky Sports.

O atacante de 33 anos sublinhou que quer voltar à Alemanha para se despedir de todos os elementos do Bayern. «Vou viajar em breve, mas depois do estágio [com o Barcelona], voltarei para me despedir adequadamente e organizar algumas coisas.»

Lewandowski explicou ainda a decisão de treinar pela última vez com os colegas. «Hoje, despedi-me dos rapazes no campo. Não estava preocupado por sofrer uma lesão no treino. Pode acontecer-me algo em casa. Queria manter-me em forma e voltar a treinar com eles», vincou.

Já CEO dos bávaros, Oliver Khan, confirmou o entendimento com o Barcelona para a transferência do futebolista polaco.

«Chegámos a um acordo verbal com o Barcelona, agora falta traduzi-lo em contratos», disse ao Bild.

«Com 'Basta' tu encerras uma discussão. E era exatamente isso que eu queria na altura [em que Lewandowski pediu para sair], porque há dois meses não tínhamos ofertas pelo Robert nem alternativas em perspetiva. Desde então, a situação mudou. No final, o Barcelona ofereceu uma quantia que torna a venda de Lewandowski absolutamente sensata para nós. Além disso, tivemos muito sucesso no mercado de transferências recentemente e contratámos um jogador de classe mundial para o ataque, o Sadio Mané.»

«Agarrar-me a algo por teimosia excessiva ou por ego é sinal de fraqueza para mim. O meu trabalho é fazer sempre o melhor pelo Bayern e sempre agimos a partir de uma posição de força. E, no final, achamos que era melhor dar autorização ao Robert para sair», concluiu.

De acordo com a imprensa internacional, o internacional polaco, eleito nas duas últimas temporadas o melhor jogador do mundo pela FIFA, vai custar 45 milhões de euros, aos quais se podem juntar mais cinco por objetivos.