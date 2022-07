«Foi a decisão mais difícil da minha vida».



Foi assim que Robert Lewandowski definiu a transferência do Bayern Munique, clube que representava há oito anos, para o Barcelona.



«Eu e o Bayern fizemos coisas desnecessárias, mas acho que ambas as partes estão satisfeitas agora. O Bayern vai receber muito dinheiro e eu posso ir para o Barcelona. Queria jogar numa outra Liga e foi a decisão mais difícil da minha vida. Queria viver noutro lugar», confessou, em entrevista ao «Bild».



O internaciona polaco assumiu «que não houve tempo para uma despedida» e avaliou o mercado de transferências do emblema catalão.



«O Barcelona teve problemas no ano passado, mas fizeram boas contratações e estão no caminho certo para regressar ao topo», disse.



Na Catalunha, o avançado de 33 anos vai ser treinado por Xavi, técnico com quem já teve oportunidade de conversar.



«Conheci o Xavi em Ibiza e ele disse-me o que espera de mim e que vamos conquistar muitos troféus juntos. De imediato senti uma boa química», concluiu.



Falta apenas que Lewandowski realize os habituais exames médicos e assine contrato para ser oficializado como reforço do Barcelona.