O Salzburgo voltou, este sábado, aos triunfos no campeonato ao bater em casa o Altach por 3-0, em jogo da 12.ª jornada da primeira fase da Liga austríaca.



Os decacampeões austríacos construíram a vitória com golos de Amar Dedic, Maurits Kjaergaard e de Karim Konaté, reagindo ao desaire diante do LASK Linz na ronda anterior.



O adversário do Benfica na Champions está no segundo lugar com campeonato com 26 pontos e ficou à condição a um do Sturm Graz, oponente do Sporting na Liga Europa.

O Salzburgo vai defrontar os encarnados em dezembro no fecho da fase de grupos da Champions.