O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA multou o Legia Varsóvia em 15 mil euros e proibiu os polacos de vender bilhetes para o próximo jogo como visitante nas competições europeias, na sequência de acontecimentos no jogo ante o AZ Alkmaar, nos Países Baixos.

De acordo com a decisão, anunciada na sexta-feira, em causa estão «distúrbios do público», no encontro.

Certo é que as possíveis punições podem não ficar por aqui, até porque a UEFA sublinha que «esta decisão é separada da investigação em curso pelos incidentes que ocorreram após o jogo».

Recorde-se que, após o AZ-Legia, jogo da Liga Conferência disputado a 5 de outubro, o futebolista português do Legia, Josué, bem como o colega de equipa Radovan Pankov, foram detidos no autocarro da formação polaca.

O sucedido após o jogo desencadeou uma onda de reações ao mais alto nível na Polónia, chegando rapidamente ao Governo do país. O Legia apontou o dedo à polícia neerlandesa e também a Federação Polaca de Futebol pediu explicações à sua congénere neerlandesa e à UEFA.

Já esta semana, Josué recordou o episódio vivido em solo neerlandês.