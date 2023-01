Renato Paiva perdeu pela primeira vez desde que está no Bahia, na última noite, na deslocação ao terreno do Sampaio Corrêa (1-0), do segundo escalão brasileiro, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Taça do Nordeste.

O golo que ditou o desaire da equipa do técnico português foi apontado aos 44 minutos, após um erro grave do guarda-redes. O defesa do Bahia atrasou para Marcos Felipe, que falhou o domínio e adiantou a bola em demasia, deixando-a à mercê de Vinícius Lopes, que só teve de encostar.

