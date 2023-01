O Palmeiras empatou a zero no clássico paulista com o São Paulo, no domingo, e Abel Ferreira voltou a pedir reforços. O treinador português, que já ficou sem Gustavo Scarpa e Danilo neste mercado, diz que quer contar com jogadores experientes.

«Acho que já demos provas de que seguiremos o nosso caminho, com trovoada e chuva. Estamos a conseguir endireitar o clube em todos os aspetos. O clube está a esforçar-se para trazer jogadores. Não quero usar os erros do passado. Quero jogadores prontos, que façam a diferença, não para formar. Para formar eu tenho as camadas jovens e jogam os meninos», começou por dizer na conferência de imprensa após o jogo.

Abel pediu calma aos adeptos e comparou o Verdão ao Liverpool.

«Que fiquem calmos e tranquilos. Não consigo entender a ansiedade vinda de fora. Veem clubes como o Liverpool. Não ganhou nada no ano passado com os mesmos jogadores e treinadores. Não vamos ganhar sempre. Gostamos de filé mignon, mas também precisamos de comer coxinha de frango. Temos de seguir um bom caminho para não cometer erros do passado. Precisamos de ser criteriosos. Um ou dois jogadores, não mais do que isso. Não pode ser plano C. Futebol é resultado. Formar e potencializar para os jogadores da formação. Aqui é render», rematou.