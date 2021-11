O treinador espanhol Xavi Hernández já se despediu do plantel e dos donos do Al Sadd esta sexta-feira, numa cerimónia com direito a banquete, abraços, cumprimentos e também camisolas autografadas.

O clube do Qatar, que anunciou esta manhã a saída do técnico de 41 anos – regressará a Barcelona ao fim de seis anso e depois de conversas entre as partes – não deixou passar em claro o percurso de Xavi.

O antigo futebolista chegou ao Al Sadd em 2015 e terminou ali a carreira de jogador em 2019, tendo depois assumido o comando técnico da equipa, na sequência da saída do português Jesualdo Ferreira.

Veja, na galeria associada, as imagens da despedida de Xavi.