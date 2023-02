Uma investigação do fisco espanhol revelou recentemente que o Barcelona pagou 1,7 milhões de euros a uma empresa detida por José Maria Negreira, antigo vice-presidente do Comité de Arbitragem da federação espanhola num período de 2016 a 2018. O clube catalão negou qualquer ilegalidade, mas a federação anunciou a abertura de um inquérito.

Ora, esta terça-feira, o presidente blaugrana, Joan Laporta, quebrou o silêncio sobre o tema, à margem de um evento institucional do Barça.

«Considerámos que eram necessárias essas consultas. Agora, fazêmo-las internamente. Estes serviços técnicos aconteceram no meu primeiro mandato, foram feitos com fatura e essa fatura tinha o respetivo suporte documental e de vídeo. O que foi feito ainda está sob investigação. No mais curto espaço de tempo possível, vamos realizar uma conferência de imprensa para explicar as informações que temos sobre o assunto. Há uma investigação interna que estará pronta em breve. Temos muita vontade de dar explicações. Mas, no meu primeiro mandato, essas faturas eram pagas com base em documentos e vídeos», disse o presidente, que já tinha ocupado o cargo entre 2003 e 2011.

Mas as explicações de Laporta nesta terça-feira também tiveram Javier Tebas como alvo. O presidente da Liga espanhola tinha afirmado que o líder dos catalães se devia demitir se «não se explicasse bem» e recebeu resposta.

«Já nos tinham dito que parecia que o Sr. Tebas estava a promover uma campanha contra o Barça e contra mim. Agora a máscara caiu-lhe. Tebas já mostrou o seu anti-barcelonismo, a sua fobia e a sua obsessão contra o Barça. Ele tem uma história de obsessão pelo Barça. O que ele quer é dominar o Barça à distância, algo que tem feito nos últimos anos. Não vou agradar ao Sr. Tebas. Estamos numa boa fase e o Sr. Tebas aparece recorrentemente para nos desestabilizar», atirou.

Recorde-se que Josep Maria Bartomeu (presidente do Barça entre 2014 e 2020) assegurou, em contacto com a Cadena SER, que pôs um ponto final aos pagamentos que já existiam «pelo menos desde 2003» devido a uma política de contenção de custos.

Já Negreira, referiu que o seu trabalho consistia apenas em fazer assessoria verbal aos futebolistas, para explicar aos jogadores o tipo de comportamento a ter perante cada árbitro e o que deviam e podiam ou não fazer perante cada um.