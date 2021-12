O futebolista do Barcelona, Sergi Roberto, mostrou esta quinta-feira as marcas da operação que fez à perna direita, ao fim de duas semanas da intervenção feita na Finlândia, junto do médico Lasse Lempainen.

«Duas semanas depois da cirurgia, 17 pontos removidos, a cicatriz está com bom aspeto. É pequena, não é?», escreveu o jogador de 29 anos, através das redes sociais.

O lateral-direito espanhol está a recuperar em casa junto da família e atualizou sobre o seu estado, depois de uma operação motivada pelas queixas contínuas no reto femoral da perna direita.

O último jogo de Sergi Roberto foi a 27 de outubro, na derrota do Barcelona contra o Rayo Vallecano, para a liga espanhola, por 1-0.