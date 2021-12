O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou esta quinta-feira que se um jogador não está feliz no plantel, tem de sair, em resposta sobre a possibilidade de ver o espanhol Ferran Torres, de 21 anos, rumar ao Barcelona.

«Eu quero felicidade nos meus jogadores. Se não estás feliz, tens de sair», afirmou Guardiola, em conferência de imprensa, no lançamento do encontro de domingo ante o Leicester, no ‘Boxing Day’, já marcado pelos adiamentos, esta quinta-feira, dos jogos do Liverpool e do Wolverhampton devido à covid-19.

«Nós não estamos num clube no qual os presidentes ou o diretor-executivo dizem: “não, tens de ficar”. Os jogadores e os clubes têm de chegar a acordos, isto é um negócio. Mas se o jogador quer sair, ele sai», disse, ainda.

Nos últimos dias, a imprensa espanhola e a inglesa noticiam que Ferran Torres está a ser negociado pelo Barcelona.

Ainda sobre o mercado, e numa conferência de imprensa também marcada pelo assunto da covid-19, Guardiola disse que o Manchester City não planeia reforçar o ataque. «Não vamos trazer um avançado», garantiu.