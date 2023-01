O Barcelona conquistou a Supertaça de Espanha este domingo, em Riade, na Arábia Saudita, ao vencer com autoridade o Real Madrid, por 3-1.

Aos 33 minutos, a pressão alta dos catalães surtiu efeito e, depois de roubarem a bola aos defesas madrilenos, partiram para o ataque, com Robert Lewandowski a servir o jovem Gavi, que abriu o marcador.

No último minuto do primeiro tempo, os papéis inverteram-se. Frenkie de Jong conseguiu libertar Gavi, que correu com a bola controlada e cruzou rasteiro para a finalização fácil do polaco na cara de Thibaut Courtois.

E Gavi estava mesmo destinado a ser o mais influente no «El Clásico». O jovem médio espanhol recuperou uma bola em zona adiantada aos 69 minutos, combinou com Lewandowski e cruzou para os egundo poste, onde apareceu Pedri para fazer o 3-0.

O melhor que o Real Madrid conseguiu foi reduzir já em tempo de compensação (90+3m), por Karim Benzema, que marcou numa recarga, após primeira defesa de Ter Stegen.

Desta forma, o Barcelona junta a 14.ª Supertaça de Espanha ao palmarés.