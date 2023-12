O Barcelona despediu-se de 2023 com uma derrota frente aos mexicanos do Club América, por 3-2, na última madrugada, num jogo particular realizado em Dallas.

Com pouco tempo de descanso face ao último encontro no campeonato espanhol, Xavi optou por lançar um onze composto maioritariamente por jovens e outros jogadores menos utilizados, embora Christensen, Frenkie De Jong e João Félix, habituais titulares, tenham começado de início, tendo saído ao intervalo. Já João Cancelo, foi lançado aos 72 minutos.

Lamine Yamal (6m) e Marc Guiu (28m) marcaram para os catalães, enquanto Andrés Quiñones (12m e 50m) e Henry Martín (82m) fizeram os golos do conjunto mexicano.

Este encontro amigável, segundo a imprensa espanhola, rendeu cerca de cinco milhões de euros aos cofres blaugrana.

Veja o resumo da partida: