O Barcelona venceu na receção ao Getafe, este domingo, por 1-0, na 18.ª jornada do campeonato espanhol.

O único golo do jogo foi apontado pelo médio Pedri, após um bom passe do ex-Sporting Raphinha, aos 35 minutos.

Do lado do Getafe, equipa treinada por Quique Flores, ex-técnico do Benfica, o internacional português Domingos Duarte foi titular e cumpriu os 90 minutos.

Com este resultado, o Barcelona, que não pôde contar com Robert Lewandowski, segue na liderança da liga, agora com 44 pontos e fica à espera do que o Real Madrid vai fazer em Bilbau, onde defronta o Athletic nesta ronda. Já o Getafe, está na 16.ª posição.

Também este domingo, o Villarreal subiu ao quarto lugar, após vencer em casa o Girona, por 1-0, com um golo de Parejo, de penálti, aos 90+11 minutos, no último lance da partida.

Nos descontos, o Submarino Amarelo até já tinha desperdiçado um penálti, aos 90+3m, mas por Moreno.

Já o Osasuna, a sensação desta temporada, atrasou-se na luta europeia com um empate a uma bola no reduto do Elche.