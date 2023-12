Xavi, treinador do Barcelona, teceu rasgados elogios à exibição de João Félix, que foi determinante na vitória deste domingo sobre o Atlético de Madrid (1-0).

«Não vi o festejo, mas o golo é mais uma vez aquele que faz a diferença para a equipa. Vi-o a trabalhar, a recuperar bolas, bem posicionado, ele entende-se bem com o Cancelo naquele ala. Vejo-o feliz, participativo e contente. Disse-lhe para ficar calmo, porque aquela motivação extra acelera-te e ultrapassas o limite do que tens de fazer. Ele fez um jogo muito inteligente», afirmou o técnico dos catalães após a partida.

Confrontado com o futuro de Félix, que está cedido pelo Atlético ao Barça, o treinador remeteu a questão para os dirigentes, mas confessou que está satisfeito com o rendimento do avançado português.

«Estamos muito felizes com ele. Está a dar-nos rendimento e trabalha bem. Zero problemas com o balneário, é brincalhão, uniu ainda mais o grupo. Estou encantado por tê-lo na equipa», sublinhou.

Félix leva cinco golos e três assistências em 17 jogos pelo Barcelona.