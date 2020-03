Os Los Angeles Lakers venceram os New Orleans Pelicans esta madrugada, por 122-114, no Smoothie King Center, num jogo marcado por um embate interessante entre LeBron James e Zion Williamson, na liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Um foi o melhor marcador, mas foi o outro a sorrir no fim, com vitória. O camisola 23 dos Lakers deu espetáculo com três de cinco triplos concretizados e um triplo-duplo, com 34 pontos, 12 ressaltos e 13 assistências. Isto apesar de um erro quase incrível numa reposição de bola, na qual driblou.

O incrível erro de LeBron James na reposição:

Zion fez 35 pontos e foi o melhor marcador do encontro, registando um novo recorde pessoal de pontuação na NBA. Contudo, a prestação pessoal foi insuficiente para vencer.

O resumo do Pelicans-Lakers, com Zion e LeBron em evidência:

Nos outros jogos de domingo, destaque para a vitória dos Milwaukee Bucks, por 93-85, na deslocação aos Charlotte Hornets. Giannis Antetokounmpo foi novamente um dos grandes destaques do jogo, com 41 pontos, 20 ressaltos e seis assistências.