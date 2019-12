O Bayer Leverkusen garantiu a contratação do médio argentino Exequiel Palacios ao River Plate, com contrato por cinco épocas e meia, até 30 de junho de 2025.

De acordo com o comunicado oficial do emblema alemão, esta segunda-feira, Palacios, de 21 anos, junta-se aos germânicos a 1 de janeiro de 2020. Os valores da transferência não foram detalhados pelo Bayer e o River ainda não se pronunciou sobre o tema.

Finalista vencido da Taça Libertadores, Palacios foi uma das figuras do River, sobretudo, nos últimos três anos, sendo opção regular na equipa de Marcelo Gallardo esta temporada.

Vai ser a primeira experiência de Palacios fora do River Plate, da Argentina e da América do Sul, num dia em que ficou a saber-se precisamente que o Bayer é o adversário do FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa.