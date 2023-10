O Bayern Munique não desarma na perseguição à liderança da liga alemã e, este sábado, venceu no reduto do Mainz, por 3-1.

Kingsley Coman abriu o marcador aos 11 minutos e Harry Kane dilatou a vantagem aos 16, mas Anthony Caci reduziu antes da recolha aos balneários (43m). Na segunda parte, Goretzka fechou as contas do jogo (59m).

O Bayern é terceiro classificado, com 20 pontos, menos dois do que o líder Bayer Leverkusen, que venceu em casa do Wolfsburgo. Já o Mainz, é penúltimo classificado, com apenas dois pontos.

