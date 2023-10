Jérôme Boateng estava a treinar com a equipa do Bayern há quase duas semanas, mas não vai assinar contrato com o clube bávaro.

O campeão germânico emitiu um comunicado esta sexta-feira a explicar que o defesa-central de 35 anos estava «em boas condições físicas», mas foi informado de que não vai regressar à equipa.

Boateng começou a treinar com o Bayern quando Thomas Tuchel perdeu os quatro centrais por lesão. Entretanto, Dayot Upamecano e Kim Minjae já estão recuperados e Matthijs de Ligt está próximo de regressar aos relvados. Nesse sentido, o clube bávaro optou por não oferecer um contrato a Boateng.

Segundo a imprensa internacional, um dos motivos que levou o Bayern a tomar esta decisão está relacionado com a reação negativa dos adeptos devido ao caso de violência doméstica em que Boateng está envolvido e pelo qual vai voltar a ser julgado.

Depois de uma década no clube de Munique, Boateng rumou ao Lyon em 2021, mas na última temporada fez apenas oito jogos.