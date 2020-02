O Bayern Munique qualificou-se para os quartos de final da Taça da Alemanha com uma sofrida vitória, no Arena de Munique, sobre o Hoffenheim por 4-3. A equipa bávara esteve a vencer por 4-1, mas acabou o jogo sob tremenda pressão depois dos visitantes terem reduzido a diferença para apenas um golo na ponta final.

Um jogo que começou de forma estranha, com dois autogolos. Os visitantes adiantaram-se no marcador, aos 8 minutos, com um desvio infeliz do experiente Jerôme Boateng na tentativa de cortar um remate de Ihlas Bebou, mas nivelaram o resultado também com um golo na própria baliza de Benjamin Hubner, a desviar um remate de Thomas Müller. A partir daqui e, até ao intervalo, o Bayern fez valer o seu poderio e passou para a frente com golos de Müller (20m), a passe de Alaba, e Robert Lewandowski (36m), de cabeça.

Já na segunda parte, um segundo golo do goleador polaco, aos 80 minutos, outra vez de cabeça, parecia ter sentenciado a eliminatória, mas o Hoffenheim ainda voltou à contenda, com Munas Dabbur a reduzir a diferença aos 82. Já em tempo de compensação, o mesmo Dabbur voltou a marcar e fez tremer a equipa de Hans-Dieter Flick, mas já não houve tempo para surpresas.

Não houve surpresa em Munique, mas houve em Saarbrucken onde a equipa do terceiro escalão afastou o Karlsruhe, da segunda divisão, no desempate por grandes penalidades (5-3), depois de 120 minutos sem golos.

Bayern e Saarbrucken juntam-se, assim, ao Bayer Leverkusen, Union Berlim, Fortuna Dusseldorf, Eintracht Frankfurt, Schalke e Werder Bremen nos quartos de final.