«Chocado e triste». Foi assim que o presidente da FIFA assumiu sentir-se com o ataque que causou duas vítimas mortais na última segunda-feira, em Bruxelas, antes do jogo entre a Bélgica e a Suécia, do apuramento para o Euro 2024.



«Estou profundamente chocado e triste com a trágica morte de dois suecos em Bruxelas, perto do estádio onde a Bélgica recebeu a Suécia (…). Em nome da FIFA e da comunidade do futebol, envio as condolências às famílias e amigos das vítimas. Os nossos pensamentos estão com os povos da Bélgica e da Suécia e com as suas seleções e federações de futebol», escreveu Gianni Infantino, na rede social Instagram.

Duas pessoas morreram baleadas e uma outra ficou ferida na segunda-feira à noite, numa altura em que as seleções da Bélgica e a da Suécia jogavam no Estádio Rei Balduíno, na capital belga. O jogo foi interrompido ao intervalo e mais tarde, cancelado pela UEFA.



Segundo o procurador federal belga, Frédéric Van Leeuw, uma das vítimas é sueca enquanto a outra é de origem sueca, mas tinha bilhete de identidade suíço. A terceira vítima, gravemente ferida, também é de origem sueca.

O suspeito do ataque em Bruxelas foi morto a tiro pela polícia.