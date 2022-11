O treinador português Leonardo Jardim crê que a paragem para o Mundial 2022, no Qatar, não é benéfica para o seu Shabab Al-Ahli, clube que orienta nos Emirados Árabes Unidos, mas também – e num olhar à Liga portuguesa – para o Benfica, fruto do «ciclo vitorioso».

«As paragens não são benéficas para as equipas que têm um ciclo vitorioso, como o Benfica ou o Shabab Al-Ahli», referiu, sorrindo, à margem da apresentação da sua marca própria de azeite, em Lisboa.

O técnico luso falou ainda do Sporting, clube que já orientou, dizendo que a equipa leonina «está a passar um momento com mais dificuldade». «Mas, com certeza, a médio prazo vai conseguir recuperar», afirmou.

Mais propriamente quanto ao Mundial, Leonardo Jardim acredita que Portugal vai «estar no conjunto dos candidatos», abordou o clima no Qatar e defendeu que Cristiano Ronaldo tem «maturidade suficiente para conseguir afastar o seu percurso no clube do percurso da seleção»

«Muito se fala em relação à temperatura. Acho que, neste momento, Qatar, Emirados e Arábia Saudita estão com a temperatura ideal para se jogar futebol, estamos com 20 graus à noite, a temperatura ideal para se assistir a bons jogos de futebol. Espero que seja um grande espetáculo», desejou.