O Club Brugge anunciou, na manhã desta quarta-feira, a saída do treinador Carl Hoefkens do comando técnico.

O próximo adversário europeu do Benfica, nos oitavos de final da competição, confirmou, em comunicado, que «a colaboração com Carl Hoefkens foi descontinuada».

«Apesar de um bom percurso na Liga dos Campeões, o desempenho e o nível de jogo na competição ficaram abaixo do esperado. A pausa no Mundial não trouxe melhorias», refere ainda o clube, aludindo à eliminação da Taça da Bélgica no passado dia 21 (com uma goleada sofrida em casa) e ao empate a um golo ante o Leuven, para a liga, na segunda-feira.

Na mesma nota oficial, o diretor-executivo do clube belga, Vincent Mannaert, salientou a «contribuição e compromisso» de Hoefkens no Club Brugge e que «a sua participação na bem-sucedida campanha na Liga dos Campeões também não pode ser subestimada». Porém, refere que as «escolhas» do clube «no verão passado não entregaram o nível de jogo desejado e não resultaram na liga belga e na Taça da Bélgica».

Mannaert refere ainda que a direção está a «trabalhar na melhor sucessão possível».

O Club Brugge é atual quarto classificado na liga belga, com 34 pontos. Está a 12 do líder Genk e tem ainda à sua frente o Union St. Gilloise (39) e o Antuérpia (36), nos segundo e terceiro lugares, respetivamente. Além do campeonato, segue em prova na Liga dos Campeões e é uma certeza que vai defrontar o Benfica com novo homem no comando técnico.

Os belgas recebem o Benfica a 15 de fevereiro para a primeira mão dos oitavos de final e visitam a Luz a 7 de março.