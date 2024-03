«O [Benjamin] Sesko, do Leipzig, é um fora de série! É um rapaz que tem muita qualidade e que vai ser um grande nome do futebol europeu. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Mais um ou outro ano e vai ser um dos grandes avançados da Europa.»

A frase é de Zlatko Zahovic, antigo jogador de Vitória de Guimarães, FC Porto e Benfica, em entrevista ao Maisfutebol, sobre o avançado do Leipzig, e a propósito do duelo de terça-feira da Seleção Nacional frente à Eslovénia.

Mas afinal, quem é o jovem de 20 anos que já vai marcando golos em Leipzig e a quem Zahovic augura um grande futuro?

«Desde o início, quando ingressou no clube, mostrou talento»

Benjamin Sesko nasceu em Radece, uma pequena cidade da Eslovénia que tem cerca de dois mil habitantes. Foi aí que o ponta de lança teve os primeiros contactos com uma bola de futebol: primeiro começou a ir «à bola» com o pai, depois começou a jogar no jardim de infância, antes de ingressar no NK Radece, clube local.

O talento, diz quem sabe, estava lá desde os primeiros momentos.

«Desde o início, quando ingressou no clube, mostrou talento», afirmou ao 24.com Jernej Cech, o primeiro treinador de Sesko.

Radece é uma cidade pequena, mas o talento do jovem Benjamin começou a ser notado em outros locais. Até porque ao talento, o futebolista aliava um compromisso diferenciado.

«Não houve quaisquer problemas com ele, gostava de vir aos treinos. Mesmo quando não tinha treino, ele vinha para o campo a maior parte do tempo. Ou quando havia treino de outra equipa, ele vinha e treinava os remates, assim como tentava encestar.»

Sesko num encontro do Leipzig frente ao Real Madrid (AP Photo/Matthias Schrader)

«Sempre se destacou. Quase que conseguia decidir o jogo sozinho a qualquer momento. Apesar de ser um ano mais novo no início, pelo menos era igual aos mais velhos um ano, ou até se destacava da maioria. Era alto para a idade, rápido e habilidoso», acrescentou Cech.

Todas essas qualidades, como já foi referido, não passaram despercebidas: Sesko esteve cinco anos no Radece, antes de passar pelo Krsko e pelo NK Domzale. Depois, o talento ultrapassou fronteiras: aos 16 anos, deixou a Eslovénia e mudou-se para a Áustria, para jogar no Salzburgo. Um ano bastou para que o Leipzig decidisse pagar 24 milhões de euros pela sua contratação, a mais cara de sempre de um jogador esloveno.

Mas não era só em campo que Sesko brilhava. Também na escola, recorda a diretora da sua antiga escola, Jana Wetz, o futebolista era um aluno «modesto, agradável, simples e muito educado».

Mais do que isso, multifacetado. Segundo Violeta Ernestl, professora de educação física, o goleador destacou-se em todas as modalidades, com especial destaque para o basquetebol.

«Não é segredo para ninguém que ele também gosta de jogar basquetebol. Até o seu agente brincou que o Sesko é o único jogador da história que se transferiu para outro clube com base num vídeo de basquetebol», recordou Jernej Cech, em alusão a um vídeo que se tornou viral em que Sesko encestava com... o pé.

Real Madrid e Zlatan Ibrahimovic, referências de passado e futuro

É fã de basquetebol, mas a prioridade é o futebol.

E aí, há um ídolo e um sonho.

Como referência, Sesko tem Zlatan Ibrahimovic, icónico avançado sueco que passou por clubes como o Barcelona, o Paris Saint-Germain, o Milan, a Juventus ou o Inter de Milão. E não é difícil perceber porquê: são ambos avançados, altos, e com um apetite pelo golo fora do comum.

Esta época, Sesko leva 11 golos em 34 jogos ao serviço do Leipzig e quatro golos em cinco jogos oficiais pela Eslovénia (AP Photo/Matthias Schrader)

Mas se Ibrahimovic é um modelo, pelo menos há um caminho que o antigo capitão da seleção sueca não seguiu e que Sesko quererá seguir: o Real Madrid, o clube favorito do jovem de 20 anos.

Os números que ameaçam a Seleção Nacional

Esta temporada, Benjamin Sesko soma 11 golos e duas assistências ao serviço do Leipzig, e quatro golos em cinco jogos oficiais pela seleção da Eslovénia.

Se olharmos para os números de Sesko apenas na Bundesliga, e com a ajuda do Sofascore, é possível ver que o internacional esloveno é um dos avançados mais eficazes do campeonato alemão.

São sete golos em 23 jogos, divididos por mil e três minutos. Marca a cada 144 minutos, o sexto melhor registo da Liga. 22,6 por cento dos remates terminam no fundo nas redes, o quarto melhor registo.

A cada 62 toques na bola, de resto, marca um golo – está em sétimo neste parâmetro – e tem uma classificação média de 6,89: só 25 jogadores têm um registo superior.

Esta terça-feira, esses registos estarão à prova no particular entre a Eslovénia e Portugal. Os comandados de Roberto Martínez que se cuidem.