Benjamin Šeško, uma das maiores promessas do futebol mundial, já tem futuro definido. O atacante esloveno vai continuar ao serviço do Salzburgo em 2022/23, mas muda-se para o Leipzig no próximo verão, anunciou o clube germânico nesta terça-feira.

O jogador de 19 anos terá um contrato válido até 2028.

Cobiçado por vários dos «tubarões europeus», Šeško já tinha suscitado uma resposta curiosa do Salzburgo acerca de um eventual interesse do Manchester United. «Queremos 300 milhões de euros mais Bruno Fernandes», escreveu o clube austríaco na altura.

O avançado mudou-se para o Salzburgo ainda júnior e esteve cedido ao Liefering durante duas épocas, antes de regressar ao campeão austríaco, onde marcou 11 golos na última temporada. Em 2022/23, leva quatro jogos, com dois golos apontados e uma assistência.