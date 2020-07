Foi uma noite para esquecer a de quarta-feira para o médio do Betis, Nabil Fekir. O colega do português William Carvalho viu dois cartões amarelos em dois minutos e, no caminho para os balneários, deu um murro no vídeo-árbitro.

O jogador de 26 anos cometeu duas faltas já em tempo de compensação da primeira parte, aos 45+1 e aos 45+3, entrando para a lista restrita de cinco jogadores que já foram por duas vezes expulsos na presente edição da liga espanhola.

O Betis perdeu por 2-0 na receção ao Villarreal, em jogo realizado em Sevilha, no Estádio Benito Villamarín.