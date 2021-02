O holandês Björn Kuipers (na foto) e o sueco Andreas Ekberg foram os árbitros designados para dirigir, respetivamente, o Arsenal-Benfica e o Roma-Sp. Braga, jogos da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, que envolvem equipas portuguesas.

Na Grécia, no Pireu, no estádio Georgios Karaiskakis, Kuipers vai ser auxiliado pelos compatriotas Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, sendo Danny Makkelie o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Pol van Boekel, assistido por Rob Dieperink.

Kuipers foi, recorde-se, o árbitro de uma das finais da Liga Europa perdidas pelo Benfica, em 2013, ante o Chelsea, que os ingleses venceram por 2-1. Em seis jogos que apitou das águias, o saldo da equipa portuguesa é negativo: zero vitórias, dois empates e quatro derrotas.

No Estádio Olímpico de Roma, Ekberg vai ser assistido pelos também suecos Mehmet Culum e Stefan Hallberg. O quarto árbitro é o escocês John Beaton e, no vídeo-árbitro, vão estar dois ingleses: Stuart Attwell, assistido por Paul Tierney.

Ekberg foi precisamente o árbitro da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa do Sp. Braga, em 2019/2020, no jogo que terminou com derrota caseira por 1-0 ante o Rangers e consequente eliminação.

O Arsenal-Benfica joga-se a partir das 17h55 de quinta-feira e o Roma-Sp. Braga a partir das 20 horas.