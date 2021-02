Recuperado de lesão, Gonçalo Ramos regressou esta tarde à competição, na vitória do Benfica B na receção ao Mafra (2-0), em jogo da 21.ª jornada da II Liga.

O avançado foi titular, tal como Mile Svilar na baliza, e abriu o marcador para as águias, aos 35 minutos, num penálti que ele próprio conquistou.

O golo de Ramos:

Na etapa complementar, aos 51 minutos, Diogo Mendes fez o 2-0 e fechou as contas do jogo.

O golo de Diogo Mendes:

Com este resultado, o Benfica sobe ao sétimo lugar da II Liga, com 27 pontos, os mesmos do Mafra.