O Milan venceu esta quinta-feira o Bodo Glimt, por 3-2, e marcou encontro com o Rio Ave no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Com várias baixas no plantel – desde logo Rafael Leão e Zlatan Ibrahimovic –, foi Çalhanoglu a assumir as rédeas do ataque dos rossoneri.

A formação norueguesa até inaugurou o marcador no San Siro, aos 15 minutos, por Junker, mas o internacional turco respondeu no minuto a seguir, a passe de Bennacer.

Aos 32 minutos, Çalhanoglu vestiu o papel de assistente e ofereceu o 2-1 ao jovem Lorenzo Colombo, de apenas 18 anos.

No segundo tempo, aos 50 minutos, Çalhanoglu bisou para fazer o 3-1, que ainda assim não permitiu grande tranquilidade aos italianos, já que o Bodo Glimt reduziu cinco minutos depois.

Segue-se agora o Rio Ave no caminho do Milan: as duas equipas defrontam-se nos Arcos no próximo dia 1 de outubro, depois de os vilacondenses terem deixado pelo caminho o Besiktas.