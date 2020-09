O Tottenham apurou-se esta quinta-feira para o play-off da Liga Europa, ao vencer o Shkendija, por 3-1. Os spurs vão agora defrontar o Maccabi Haifa, que derrotou o Rostov.

Na Macedónia, a equipa de José Mourinho entrou melhor na partida e adiantou-se na partida logo aos cinco minutos, com um golo de Erik Lamela, após assistência de Heung-Min Son.

No início do segundo tempo, no entanto, a formação visitada chegou ao empate, por intermédio de Nafiu.

Só que depois a dupla Heung-Min Son-Harry Kane, que já havia brilhado com o Southampton, voltou a entrar em ação: o sul-coreano fez o 2-1 para os spurs aos 70 minutos e nove minutos depois assistiu Kane para o 3-1 final.

Refira-se, de resto, que Gedson Fernandes não foi opção para Mourinho.