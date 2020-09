A conferência de imprensa de José Mourinho em Tetovo, na Macedónia, antes do jogo desta quinta-feira do Tottenham frente ao Shkëndija, ficou marcada por um momento que emocionou o treinador português: um jornalista macedónio pegou no microfone para lhe dizer que o falecido pai o admirava muito e que tentou criar os filhos como Mourinho treina as equipas.

O jornalista chama-se Igor Aleksandrovic e pediu a Mourinho se podiam tirar uma fotografia juntos, para ele colocar na campa do pai. O treinador português ficou visivelmente emocionado e respondeu que seria um prazer tirar essa foto e que se sentia muito honrado pelo respeito que o falecido pai tinha por ele. Depois disso, os dois juntaram-se para tirar esta fotografia: