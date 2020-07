O Barcelona utilizou os seus canais oficiais para reagir ao cancelamento da Bola de Ouro 2020, aproveitando para provocar todos os rivais de Lionel Messi, entre os quais Cristiano Ronaldo, claro.

«Nós percebemos», pode ler-se na publicação. «E além disso, toda a gente sabe quem é o melhor».

O clube espanhol fez alusão, com recurso à imagem das seis Bolas de Ouro, ao facto de Lionel Messi ser jogador no mundo com mais troféus conquistados. O português Cristiano Ronaldo segue-o com menos uma distinção, e perde assim uma hipótese de igualar o argentino. Para o ano terá outra oportunidade, aos 36 anos.