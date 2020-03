O Borussia Monchengladbach recebeu e venceu esta quarta-feira o Colónia por 2-1, em jogo de acerto de calendário da 21.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão, num jogo realizado à porta fechada.

Na primeira parte, Embolo deu vantagem ao Borussia, com um golo aos 32 minutos. Na segunda parte, aos 70, Mere fez o 2-0 e Uth reduziu para o 2-1 final, aos 80 minutos de jogo.

Na classificação, o Borussia confirma a ascensão ao quarto lugar, com 49 pontos, ultrapassando o Bayer Leverkusen, agora quinto, com 47. O Colónia é 10.º, com 32 pontos.