O antigo internacional brasileiro Pelé anunciou que vai assistir pela TV ao jogo desta segunda-feira entre Brasil e Coreia do Sul, a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo.

«Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte!», escreveu o antigo futebolista na rede social Twitter, num momento em que se encontra internado.

A mensagem de Pelé à seleção é ilustrada com uma fotografia do jogador, acompanhado pelo pai, por ocasião do Mundial de 1958, o primeiro conquistado pelo Brasil, de um total de cinco, três dos quais do antigo jogador, também campeão em 1962 e 1970.

Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo.



«Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo», descreveu o jogador, na fotografia de 1958, já na Suécia.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última terça-feira para reavaliação do tratamento a um cancro no cólon, detetado em setembro do ano passado, mas também teve uma infeção respiratória, derivada da covid-19.